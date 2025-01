Auf einem guten Weg.

Das Debüt dieser niederländischen Truppe aus dem Jahr 2014 konnte bei mir nicht besonders punkten. Das Trio hatte sich zu sehr an den großen Vorbildern orientiert, gleichzeitig aber wenig Eigenes beigetragen. Seitdem sind ein paar Jahre vergangen und "Oorsprong" klingt völlig anders. Kein Nekro-Sound mehr, das völlig überrepräsentierte Norge-Worshipping wurde stark zurückgefahren und melodische sowie atmosphärische Elemente gehen nunmehr Hand in Hand.

Wie gut Black Metal auf Niederländisch klingt, beweist 'Apada', eines der Highlights auf diesem Album. Die Straight-Forward-Attitüde der Truppe in Kombination mit dem punkigen Gebelle funktioniert für mich super! Im Schweinsgalopp gefällt mir ASGRAUW wirklich gut, auch wenn die Momente in erhabenem Midtempo ('Weeral') inzwischen viel besser klingen als früher. Wo ich mir manchmal Abwechslung wünsche, verspüre ich bei ASGRAUW aber oft den Drang, zu 'Apada' zurück zu skippen, denn nicht jeder Song weiß zu überzeugen. 'Heimwee' und 'Erfenis' klingen unverdächtig, aber ebenso unspektakulär. Ein bisschen so wie der Versuch, eine möglichst große Bandbreite im Black Metal gleichzeitig abdecken zu wollen. Aber wie so oft im Leben bleibt ein wenig Identität auf der Strecke, wenn man sich zu viele Gesichter gibt.