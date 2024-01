Zurück auf der Bildfläche.

Fast fünf Jahre ist es her, dass ANY GIVEN DAY mit "Overpower" ein Album veröffentlicht hat. Mein letzter Kontakt mit der Truppe liegt sogar noch viel weiter zurück, denn der war mit dem Erstwerk "My Longest Way Home", danach habe ich die Band irgendwier aus dem Blickfeld verloren. Jetzt kehrt die Band mit dem vierten Studioalbum "Limitless" auch in mein Blickfeld zurück.



Und ich bin froh, dass ich dieses Album reviewen darf, denn ANY GIVEN DAY sorgt hier für einen echten Metalcore-Leckerbissen. "Limitless" ist gefühlt der passende Titel, denn so richtige Grenzen gibt es hier nicht. Während die ersten drei Songs mehr oder weniger typischer, wenn auch hochklassig gemachter, Metalcore mit Härte, Growls und cleanen Vocals liefern, ist 'Come Whatever May' schon ein ordentlicher Ausflug, denn hier nehme ich deutliche Country-Vibes wahr, die mich, nachdem ich meine persönliche Country-Assoziation zu THE BOSS HOSS bei Seite schieben muss, ein wenig an 'House Of The Rising Sun' von FIVE FINGER DEATH PUNCH erinnert. Und das, obwohl Sänger Dennis Diehl bei den Growls entsprechend des Songtitels eher nach Corey Taylor klingt als nach Ivan Moody. 'Apocalypse' bringt dann den Schwung zurück zum typischen ANY GIVEN DAY-Sound, ehe mich 'Best Time' stark an TRIVIUM erinnert und 'My Way' mich wieder an FIVE FINGER DEATH PUNCH denken lässt. Mein persönliches Highlight ist die Kooperation mit ANNISOKAY in dem Song 'H.A.T.E.'. Der cleane Refrain brennt sich so dermaßen in die Gehirnwindungen, dass er nicht wieder heraus will. Einfach ein tierischer Ohrwurm.



ANY GIVEN DAY überzeugt auf dem vierten Studioalbum auf ganzer Linie und lässt mich fragen, warum ich die Truppe eigentlich so sehr aus den Augen verloren habe, denn mir gefiel damals auch schon das Debütalbum. Manche Dinge versteht man halt im Nachhinein bei sich selbst nicht. Auf jeden Fall katapultiert sich "Limitless" nicht nur in mein persönliches Rampenlicht, sondern zeigt, dass ANY GIVEN DAY in jedem Fall ein Kandidat für die Metalcore-Champions-League ist. Ein Top-Kandidat.