Ein überraschender Meilenstein auf einem ganz besonderen Intensitätslevel!

Nach dem ersten Durchlauf des neuen ANTIFLESH-Albums musste ich erst einmal tief in mich gehen: War diese bizarre, eigenwillig hymnische Black-Metal-Show tatsächlich so intensiv, wie sie in ihrer durchaus außergewöhnlichen Darbietung ausstrahlte? Sind die ewigen Vergleiche zu den Landsmännern von BEHEMOTH mittlerweile schon ein floskelhafter Standard, den man bei der Suche nach einer perfekten Umschreibung der Erleichterung halber zieht? Finden sich tatsächlich drei Jahrzehnte des finsteren, dreckigen Stahls in diesem einem Album wieder, ohne dabei die musikalische Unterscheidung zu den einzelnen Generationen des Schwarzmetalls tatsächlich herausfiltern zu können? Und am Ende: Ist "Hosanna" tatsächlich dieses nahezu perfekte Meisterwerke, das man im ersten Versuch schon erahnt hatte, bei dem man sich aber noch nicht getraut hat, diese These auch lautstark auszusprechen?



Die vermeintliche Quizshow, die man hier in seinen Gedanken durchspielt, findet ihre Antworten schließlich in der dauerhaften Beschallung dieses Albums. Und es soll sich herausstellen: ja, hier ist etwas ganz Spezielles kreiert worden! ANTIFLESH nutzt für die Manifestation dieses kleinen Meilensteins aber auch eine ganz eigene Nische. Der Gitarrensound und vor allem die Leads sind herausragend eigen, liefern den Nährboden für so manche majestätische, wenn auch versteckte Hookline, lösen sich aber auch von der Konformität klassischen Black Metals - so wie einst Nergal und Co. beim finalen Start ihres Triumphzuges. Dann die Dynamik von "Hosanna": wie hier diese stille, bedrohliche Atmosphäre mit dem dissonanten Gesamtwerk kombiniert wird, im Hintergrund einige starke Harmonien ausgearbeitet werden und die Platte schließlich zu diesen eruptiven Momenten gelangt, die so subtil, aber doch so effektiv eingeschoben werden, das ist schon die ganz große Kunst und noch einmal eine gesonderte Erwähnung wert. Zuletzt ist es dieser kontinuierliche Wechsel zwischen ungestümer Vorgehensweise, post-metallischen Quereinschüben, purer Boshaftigkeit und grandiosen Finisher-Qualitäten in jedem einzelnen Song, der diesen Gewaltakt so faaszinierend macht. Man höre nur mal in die Stücke 'Holy Poison' und 'Black Manifest' rein, die zum Ende hin regelrecht bombastisch tönen, ohne sich dabei von allzu opulenten Arrangements tragen lassen zu müssen - wirklich richtig genial.



Und diese Genialität beschreibt schließlich das komplette Werk. 'Gloria In Saecula', mit seinen gezielt eingeworfenen Todesblei-Fragmenten, 'Kres Istnienia', mit seiner erhabenen Dramaturgie, 'My Name Is Death', mit seinen beeindruckend formulierten Melodien und der Opener 'Ceremony In Black' mit jener verborgenen Einladung, in eine Welt abzutauchen, die den Black Metal noch einmal aus ganz neuen Perspektiven zeigt.



Das Urteil könnte daher kaum klarer sein und bleibt doch verblüffend: Aus dem Nichts heraus haben diese polnischen Underground-Schergen das Gleichgewicht in der heimischen Szene noch einmal völlig durcheinandergebracht. "Hosanna" ist auf dem gleichen Level wie die ganz besonderen Highlights aus dem BEHEMOTH-Katalog. Und auch wenn diese Feststellung mit einem Vergleich geschieht, soll sie doch zeigen, wie stark ANTIFLESH anno 2024 unterwegs ist!