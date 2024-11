Mehr über And So I Watch You From Afar

Virtuos und trotzdem kraftvoll.

Eine der dienstältesten Post-Rock-Bands, die für ihre Zeit des Bestehens mit sieben Alben und einer Handvoll EPs und Singles keinen übermäßig ausufernden Output generiert hat, nennt ihr aktuelles Werk "Megafauna". Die vier Nordiren haben das Scheibchen wohl innerhalb einer Woche eingespielt, das nennt man dann wohl effektiv. Natürlich weiterhin ohne Gesang, dafür mit den Trademarks der Band: Filigranität trifft auf eine Geräuschwand.



Mit neun Stücken und etwa 43 Minuten hat "Megafauna" genau die richtige Länge, um zu glänzen. Denn so schön das ganze ist, die Aufmerksamkeit lässt irgendwann bei Instrumentalalben doch nach, vor allem, wenn ein Album so abwechslungsreich geraten ist wie dieses siebte Werk der Band aus Belfast. Dabei ist die Grundstimmung für das Post-Rock-Genre ungewöhnlich fröhlich wie in dem verspielten Opener 'North Coast Megafauna' oder 'Mother Belfast, Pt 2', bei dem die Gitarrennoten hüpfen wie Regentropfen auf einem sommerlichen Glasdach, die dann von verzerrten Gitarren eingefangen werden. Solche Kontraste gibt es häufiger, 'Gallery Of Honour' klingt wie ein Fahrstuhl mit Hintergrundmusik, dem bei jedem Halt ein Geräuschorkan durch die nur kurz geöffneten Türen bläst, bevor es weiter geht zum nächsten Stockwerk.



Dazu kommen mal jazzige Sounds in 'Years Ago', Bombast in 'And Joy' oder der metallisch bratenden Fuzz-Orkan 'Do Mor'. Allerdings offenbart sich auch nach einer Weile ein ähnliches Strickmuster in vielen der Stücke mit einem ruhigeren, klaren Beginn und dem harten Kontrast der Saiten-Wand, sodass zwar jeder einzelne Track für sich sehr gut ist, dem gesamten Album aber aufgrund des gleichbleibend hohen Niveaus die besonderen Momente fehlen. Diese offenbaren sich dann unter dem Kopfhörer, bei intensiver Auseinandersetzung mit dem Rundling gibt es nämlich viel zu entdecken. Ein Album, um es in Gänze zu genießen, jetzt, wenn die Tage kürzer werden, lohnt sich ein abendlicher Rundgang in der irischen "Megafauna".