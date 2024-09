Straightere Fortsetzung mit ähnlich beeindruckender Atmosphäre.

Als AMIENSUS Anfang des Jahres den ersten Teil ihres "Reclamation"-Doppelpacks veröffentlichte, waren Glanzmomente und herausragende Arrangements an der Tagesordnung. Insofern erscheint es mehr als sinnvoll, die Fortsetzung möglichst schnell anknüpfen zu lassen und den Schwung der durchweg positiven Eindrücke mitzunehmen, zumal beide Teile in einem Rutsch eingespielt wurden und das Konzept bereits vorab bis ins letzte Detail geplant war.



Mit "Reclamation: Part 2" können die Herren aus Rochester dann auch nahezu problemlos an den Vorgänger anschließen. Zwar ist das Material an sich eine ganze Nummer straighter und auch melodischer ausgefallen, auf die verschachtelten Strukturen muss man aber auch diesmal nicht verzichten. Dennoch gibt es sehr markante Unterschiede beim Songwriting, da AMIENSUS wieder vermehrt in die Black-Metal-Trickkiste greift, die epischen, teils sogar elegischen Passagen auf ein Mindestmaß reduziert und vorzugsweise wieder radikaler zu Werke geht. Am qualitativen Output hat dies aber nicht rütteln können, denn gerade in der zweiten Hälfte produzieren die Amerikaner hervorragenden modernen Black Metal, der mit vielen hymnischen Komponenten unterlegt wird und auch deutlich mehr Hooklines generiert als der direkte Vorgänger. Stücke wie 'Leprosarium' und 'The Distance' strahlen etwas extrem Erhabenes aus und gehören definitiv zu den bisherigen Highlights im Katalog der Band. Aber auch das an jüngere BORKNAGAR erinnernde 'Acquiesence' mit seinen offensiven Ausbrüchen und seinen zahlreichen inhaltlichen Kontrasten ist ein beeindruckendes Epos, das noch lange nachhallen und den zu Recht gesetzten Erwartungen an "Reclamation: Part 2" in aller Form gerecht wird.



Genau diese Erwartungen sind es aber auch, von denen man sich keinesfalls irreführen lassen sollte, denen die Band offensichtlich aber auch kein Gehör geschenkt hat. Der Geist der kompositorischen Freiheit schwebt über allen Stücken von "Reclamation: Part 2". Der bisweilen sogar symphonische Ansatz, der einzelne Passagen des Albums zeichnet, ist hier keinesfalls störend, sondern lediglich ein weiteres Element, das den Eigensinn von AMIENSUS zusätzlich unterfüttert. Wichtig ist schließlich, dass beide "Reclamation"-Platten ihren eigenen Charakter haben, als Doppelpack aber perfekt aufeinander abgestimmt sind und dieses anfangs erkannte Genie auf die Gesamtdistanz strecken. Im Jahr des progressiven Black Metals gehören beide Releases folglich auch auf die Liste ganz nach oben. Und zumindest diese Erwartung erfüllt auch der zweite Part!