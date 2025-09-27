AFTER EARTH - Dark Night Of The Soul

Dark Night Of The Soul

Genre:
Melodic Death Metal / Groove Metal
∅-Note:
7.00
Label:
Eigenproduktion / Eigenvertrieb
Release:
26.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Shivelight
    2. The Lucent Sun
    3. Skinwalker
    4. Dark Night Of The Soul
    5. Destitution
    6. King From Within
    7. Throe
    8. Serfitude
    9. The Queen Who Wept
    10. 'Til Daylight Dies
    11. From The Ashes

