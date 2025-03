Dritte EP in Serie und ein weiterer Schritt vorwärts!

Mit einem echten Longplay-Format können sich die Musiker von ACROSS OCEANS offenbar nicht so wirklich anfreunden. "Coralea" ist bereits die dritte EP in Serie, was natürlich den Vorteil hat, dass die Band möglichst schnell neues Material nachschieben kann und somit auch im Gespräch bleibt. Das führt aber auch immer wieder dazu, dass man als Zuhörer nach einem gepflegten Warm-up schnell wieder vor vollendete Tatsachen gestellt wird, weil die Spieldauer deutlich begrenzt ist.



Glücklicherweise haben die Berliner jedoch auch diesmal wieder vorzüglichen Stoff an Bord, so dass man die Diskussionen um das letztendliche Format nicht wirklich weiterführen möchte. "Coralea" bietet nämlich noch stärkere Kontraste, klingt an der einen Stelle verdammt heavy und gelegentlich fast Core-lastig, geht dann aber an anderer Stelle wieder in epische Melodiebögen über, die sich zunehmend stärker verdichten und letzten Endes auch als herausragendes Merkmal dieser neuen EP bestehen bleiben. Speziell in 'Extinction' und 'To Ruin' bringt die Truppe aus der Hauptstadt die Komponenten wunderbar zusammen, kreiert richtig schöne Hooklines, hinterlegt aber auch einige brachiale Fragmente, die das emotionale Portfolio schließlich auch sehr breit vervollständigen.



Nach 20 Minuten weiß man auf jeden Fall, dass mit ACROSS OCEANS weiterhin zu rechnen ist und die Band sich nach wie vor sehr zügig und vor allem stetig weiterentwickelt. Der Wunsch nach einer Full-Length bleibt angesichts der vier tollen neuen Stücke zwar immer noch bestehen, doch in Summe ist es sicherlich erstrebenswerter, in kurzer Taktung ein paar Nadelstiche und Akzente zu setzen, als sich krampfhaft mit einem übergeordneten Albumkonzept auseinanderzusetzen. "Coralea" liefert hierzu die passenden Ergebnisse und lässt daher auch den Schluss zu, dass ACROSS OCEANS die richtigen Entscheidungen trifft.