Es war einmal...

Wer auf eindrucksvollen Death'n'Black Metal mit gewissem Alleinstellungsmerkmal steht, darf ab heute auch in die Türkei schielen. Denn dort haben sich Musiker aus THRASHFIRE, INHUMAN DEPRAVITY und TRENCHWAR zusammengetan, um ihre ganz eigene Version des düster angehauchten Todesmetalls salonfähig zu machen. "…From The Depths" macht seinem Namen alle Ehre und kommt quasi aus dem Nichts. Bedeutet, dass ABOLISH, die Summe aus den genannten Bands, vorher keine Duftmarke hinterlassen hat und mit ihrem full-length-Debüt gleich in die Vollen geht.



Herausgekommen ist ein böser, wuchtiger Riff- und Groove-Bastard, der sowohl von seiner Unterweltsatmosphäre, seiner nahezu kompletten Aussichtslosigkeit und leicht apokalyptischen Grundstimmung lebt, als auch von diesen durch und durch passenden Vocals von Frontfrau Lucy Ferra getragen wird. Meine Herren, was hat die Gute doch für eine gutturale Stimme, mit welcher Wucht und Erbarmungslosigkeit verpasst sie Songs wie dem 'Pervert Divine Doctrine'-Eröffnungsvorschlaghammer, 'Ruins Of Empire' oder auch 'Beyond The Fotogtten Gates Of The Otherside' ihre ganz eigene Note.



Dazu gesellen sich ein superbes, typisches Artwork und dieses fast schon zähflüssiges Tempo, das vor allem ob seiner Erbarmungslosigkeit glänzt und nicht nur aufgrund dessen an BOLT THROWER, BENEDICTION und IMMOLATION erinnert. Auch der technische Aspekt greift der Atmosphäre unter die Arme, merkt man doch in jedem einzelnen Ton, dass die Musiker viel auf dem Kasten haben und trotz ihrer jahrelangen Erfahrung in bereits größeren Bands ihr ganz eigenes Ding machen, dem bitterbösen Death Metal ihre persönliche Note hinzufügen und mit ABOLISH eine Band auferstehen lassen wollten, von der man auch in Jahren noch sprechen wird. Der erste Schritt ist getan, "…From The Depth" gefällt.