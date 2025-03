Moderner Black Metal in Perfektion.

Die Boshaftigkeit und Eiseskälte, die die Herren von ABDUCTION zu produzieren vermögen, hat mich in der Vergangenheit schon manchmal erschüttert. Auf ihren letzten beiden Alben haben die britischen Extrem-Metal-Spezialisten nicht nur das musikalische Böse neu zu definieren versucht, sondern in der Schnittmenge von Black und Death Metal ein paar immens erfrischende Akzente setzen können, bei denen man sich zwischenzeitlich auch an den Werdegang von BEHEMOTH erinnert fühlt. Denn ähnlich wie bei den polnischen SUperstars verschmelzen auch bei ABDUCTION die verschiedenen Perspektiven extremer Sounds zu einer bitterbösen Melange, deren frostiger Sound auf "Existentialismus" weitere Grenzen überschreitet und dem QUintett auss Derby die bis dato beste Platte beschert - und das sogar mit Abstand.



"Existenialismus" überzeugt dabei an so vielen unterschiedlichen Fronten. Die klirrende Kälte in der klanglichen Aufbereitung ist sicherlich eines der wichtigsten Steckenpferde, die wuchtigen Blasts mit ihrer gelegentlichen EMPEROR-Schlagseite nötigen immer wieder Respekt ab und das morbide Antlitz des Death-Metal-Grooves starrt einen geradezu fortwährend Auge in Auge. Wenn ABDUCTION schließlich die schwarzmetallische Paradedisziplin ins Visier nimmt, ist zwischen Verrohung und Epik jederzeit alles möglich - und diese Unberechenbarkeit spielen die Briten als gewinnbringende Trumpfkarte auch immer wieder phänomenal aus. Das abwechslungsreiche 'Truth Is As Sharp A Sword As Vengeance' ist diesbezüglich ein vorzeitiger Höhepunkt und schert mit seinen zahlreichen Komponenten in alle Richtungen des extremen Metals aus, bevor sich die Band den Song wieder zurückerkämpft und in einem triumphalen Finale über die Ziellinie bringt. Aber auch 'Razors Of Occam' mit seinen epischen Gesängen und seinen scharfen Kontrasten ist regelrecht überwältigend, dicht gefolgt vom fulminanten überlangen Schlusspunkt 'Vomiting At Baalbek', in dem ABDUCTION die ganz große Kunst des Black Metals in all ihren Facetten zelebriert und so viele geschickte Attacken platziert, dass einem geradezu schwindelig wird.



Bereits in der Vergangenheit haben diese fünf Herren die heimische Black-Metal-Szene ordentlich auf den Kopf gestellt und sich im Underground bereits eine Vormachtstellung erarbeitet, die man auf "Existentialismus" noch weiter auszubauen gedenkt. Direkt von Perfektion zu sprechen, ist immer eine gewagte Behauptung. Doch momentan fällt mir nichts ein, was ABDUCTION von dieser Begrifflichkeit noch großartig trennen könnte!