ABBINORMAL - Italia's Gore Talent

Mehr über Abbinormal

Genre:
Death Metal / Grindcore
∅-Note:
8.50
Label:
Ad Noctem Records
Release:
05.12.2025

    < 5 Wertungen

    1. Inverted Karma
    2. Third Man Syndrome
    3. Violencia
    4. Boomer
    5. The Invisible Overpopulation
    6. Hippopotamus
    7. Acid/Disease
    8. Web Scum
    9. Less Than Zero
    10. Goat Save The Dirt
    11. Stop!
    12. Rotting Blues
    13. The Lonely Funeral

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

