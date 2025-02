Gute Ansätze, aber die Umsetzung ist der Stolperstein.

Also auf visuelle Kaufanreize darf man im Fall der US-Amerikaner ABANDON ALIEN keinen Wert legen, denn das Artwork des Debütwerks "Are You Out There?" sieht so aus, als hätte es jemand in Windows Paint zusammengestöpselt. Ob das Cover dabei den DIY-Vibe der Scheibe unterstreichen soll oder doch einfach einem gewissen Wunsch nach finanzieller Ersparnis geschuldet ist, gilt es dabei in den kommenden Minuten herauszufinden, denn rein musikalisch klingt ein Mix aus Alternative Rock und Grunge für mich persönlich zumindest einmal recht appetitanregend.



Der Opener 'Giving Up' macht dann aber schnell klar, dass man sich passend zur visuellen Aufmachung auch klanglich einer gewissen Vorliebe für den DIY-Vibe erfreuen muss, um an "Are You Out There?" Gefallen zu finden. Gerade die Produktion ist dabei sehr gewöhnungsbedürftig, denn das Schlagzeug hat kaum Druck, der Bass verschwindet zumeist gänzlich irgendwo im Nirgendwo und auch die Gitarren klingen eher kratzig-dünn als volumnös-berauschend. Einzig der Gesang von Bandmastermind Dan Bollman ist gut in Szene gesetzt und erinnert im Timbre teilweise durchaus an Grunge-Legende Eddie Vedder mit leichtem Glenn Danzig-Einschlag.



Schlussendlich fällt ebenfalls die Stereo-Aufbereitung der Aufnahme negativ auf, denn sämtliche Instrumente klingen seltsam schmal im Klangbild einsortiert und lassen etwas Breite vermissen, gerade wenn man die Scheibe unter ordentlichen Kopfhörern genießt. Auditiv ist der Silberling also kein großer Genuss, auch wenn man natürlich zugeben muss, dass die ungeschliffene Produktion durchaus einen gewissen Charme hat und zum Songmaterial passt.



Selbiges präsentiert nämlich wirklich eine kleine musikalische Zeitkapsel, die uns in die glorreichen Neunziger transportiert, wo sich ABANDON ALIEN hörbar im Werk von Vorbildern wie NIRVANA, SOUNDGARDEN oder PEARL JAM suhlt. Allerdings konzentriert sich das Trio, das übrigens neben Dan von Bassistin Kim Fontes und Schlagzeuger Chris Medrano komplettiert wird, eher auf die sperrig-ruhigen Momente des Seattle-Sounds und wirkt selbst in den Momenten, in denen mal die Gitarre in fuzzig-verzerrten Gefilden wildert, recht zahm und kontrolliert. Der bereits erwähnte Gesang von Dan ist dabei für mich auch kompositorisch der größte Lichtblick, denn während die Instrumente eher selten für echte Ausrufungszeichen sorgen können, hat der Gesang durchaus einige prägnante Melodien parat. Trotzdem wirkt "Are You Out There?" in seiner Gesamtheit irgendwie seltsam hüftsteif und gleichförmig, weshalb ich auch nur wenige echte Höhepunkte ausmachen kann. Am meisten drängen sich noch 'Growing Old' und das wuchtig rockende 'Smile' als Anspieltipps auf, die aufzeigen, dass hier unter der noch verbesserungswürdigen Oberfläche Potential schlummert.



Und so muss man "Are You Out There?" schlussendlich wahrscheinlich als ersten Gehversuch einer Band verstehen, in der Potential schlummert und die mit ihrer rückwärtsgewandten Auslegung des Grunge durchaus auf offene Ohren treffen könnte. Damit aber auch wirklich restlose Begeisterung aufkommt, muss in Sachen handwerklicher und klanglicher Umsetzung eine gute Schippe draufgelegt werden, denn selbst mit DIY-Liebe-Bonus ist das Klangerlebnis des ABANDON ALIEN-Debüts nicht wirklich beglückend.