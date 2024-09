Unberechenbare Grooves zwischen Stoner-Gitarren und Grunge.

Eigentlich definiert sich die neue Scheibe von A FOREST MIGHTY BLACK zunächst als reines Stoner-Machwerk. Mit der Zeit geht die Band jedoch immer weiter zurück zu den Anfängen des Genres und bedient sich auch gerne mal bei verschiedenen Grunge-Legenden, so dass Namen wie SOUNDGARDEN ('The Night The Stars Went Off') und SILVERCHAIR ('Mantra Chant') ebenfalls fallen müssen, wenn man den gesamten Release betrachten möchte.

Die Mischung aus deftigen Grooves und teils nachdenklich gestimmten Harmonien führt jedoch trotz der immer größeren Spannbreite von "The Hedonist" zu keiner Zeit dazu, dass man hier von einem heterogenen Event sprechen möchte. Viel mehr erweitert die Band ihren Kosmos innerhalb der acht Kompositionen immer weiter, wiegt den Hörer zwischenzeitlich in Sicherheit, um ihn dann wieder vor neue Herausforderungen zu stellen, die A FOREST MIGHTY BLACK insgesamt aber souverän meistert. Alleine diese relaxte Atmosphäre des bereits benannten 'The Night The Stars Went Off' ist in einer Weise mitreißend, dass man den Track dringend einmal antesten sollte. Aber auch die Stimmungslage im wechselhaften 'The Gambler', die epischen Momente in 'Ocean Beats' und die zünftigen Gitarren in 'Animals & Warriors' und 'Mental Maze' liefern schlagkfrätige Argumente, nicht zu vergessen das fuzzige Treiben in der ersten Auskopplung 'Birdman'.

Mit dem abschließenden 'Grave Digger' beschließt die Band ihr neues Album genauso offensiv, wie sie es eine Weile vorher begonnen hat: Mächtige Grooves, cooler Stoner-Sound und dennoch diese entspannte Backing sind hier wunderbar aufbereitet. Und spätestens hier weiß man, dass die unberechenbare Herangehensweise eine gewisse Aufregung zu generieren weiß, von der man sich immer wieder gerne mitreißen lässt. Heavy Rock ist Italien offenbar aktuell das ganz große Ding; und wer zu den vielen coolen Platten von Argonauta Records noch eine stilvolle Ergänzung sucht, ist bei "The Hedonist" an der absolut richtigen Adresse!