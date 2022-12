Chaotisches Experiment zwischen allen Genre-Stühlen.

Hinter dem Pseudonym 3MIND BLIGHT versteckt sich Mike Boucher, der aus der Metropole Tulsa im amerikanischen Bundesstaat Oklahoma stammt und bisher eher als Produzent für Hip-Hop-, Rock- und Metalbands in Erscheinung getreten ist. Seit dem Jahr 2018 ist der Amerikaner aber auch auf Solopfaden unterwegs und versucht seine eigene musikalische Karriere anzuschieben. "Look On The Blight Side" markiert dabei das Debüt, das Boucher im Alleingang eingespielt und produziert hat.



Die dreizehn Nummer präsentieren eine durchaus chaotische Mischung aus den eingangs genannten Genres, in denen Mike zuvor seine Brötchen als Produzent verdient hat, wobei das Fundament schon glasklar im Metal liegt. Den wuchtigen Riffs irgendwo zwischen STATIC-X, SLIPKNOT und DISTURBED wird dabei noch eine Prise Industrial und Crossover beigemischt, bevor die heftige rockende Suppe mit einem packenden Groove serviert wird. Gesanglich pendelt Mike dabei irgendwo zischen Sprechgesang und Geschrei, kann in seinen besten Momenten aber auch durchaus Erinnerungen an einen David Draiman wachrufen, womit sich der Kreis zu den DISTURBED-Anklägen bei den Gitarren dann auch wieder schließt.



Eigentlich klingt das alles doch nach einer durchaus explosiven Mischung, die auf offene Ohren stoßen dürfte. Und trotzdem kann mich "Look On The Blight Side" nur sehr mäßig begeistern, denn beim Songwriting lässt sich kaum mal ein roter Faden erkennen. Die Gitarren kämpfen sich von einem dissonanten Riff zum nächsten, der Gesang wirkt oftmals reichlich deplatziert und immer wenn ein Song gerade mal ein bisschen Fahrt aufnimmt, wird er von einem eigenartigen Break oder ein paar zu präsenten Syntheziser-Spielerein unterbrochen. Natürlich gibt es auch immer wieder ein paar Momente, die aufhorchen lassen. Im Refrain von 'Illuminating Nightmares' etwa, wo Mike gesanglich seinen inneren Sully Erna heraufbeschwört und ganz starke GODSMACK-Vibes verbreitet. Ebenso hat der Opener 'Blight Side' ein paar eingängige Momente zu bieten, dafür gibt es aber eben auch komplett überflüssige Tracks wie den Hip-Hop-Hybriden 'Subliminal' zu vermelden, die bei mir einfach nur den Griff nach der Skip-Taste auslösen.



Unter dem Strich ist "Look On The Blight Side" damit auch eher eine Scheibe, die man in der Kategorie "Selbstfindung" verbuchen muss. Hörbar sucht der Mastermind hinter 3MIND BLIGHT hier nämlich noch nach dem Sound, mit dem er seine Solo-Karriere bestreiten möchte und wirft bis dahin einfach wild alle Genres durcheinander, mit denen er bisher in Berührung gekommen ist. Als schlüssiges Album funktioniert dieses Experiment letztlich aber leider nicht ...