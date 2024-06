Youtube-Tipp: Auch süchtig nach Listen?

Des Musiknerds liebste Beschäftigung: Über Musik fachsimpeln und das Ganze dann am besten schriftlich komprimiert in Listen zusammenfassen. Wer kennt es nicht oder kennt zumindest im Freundeskreis jemanden, der sich dieser Passion mit Haut und Haaren verschrieben hat. Michael Stavrakakis, seines Zeichen Sänger der griechischen Epic Doom-Band DOOMOCRACY. hat es sich zur Aufgabe gemacht, dies in seiner neuen Youtube-Show "Addicted To Lists" nun ebenfalls zu zelebrieren. Dafür holt er sich unter anderem auch prominente Hilfe in Form von Gastmusikern mit ins Boot.

Die ersten vier Shows beackern hierbei die Genres Progressive Metal, Power Metal, Progressive Rock und Thrash Metal.

Hier geht's zum Link: