YELLOWCARD: Neue Single 'Take What You Want' am Start

Die Pop-Punker aus Florida von YELLOWCARD melden sich mit einer weiteren Single zu Wort. Diese trägt den Namen 'Take What You Want' und soll weiter Appetit auf das neue Album "Better Days" machen, welches am 10.10.2025 via Better Noise Music erscheinen wird.



Das Album wurde von Travis Barker produziert, der auch auf allen Songs das Schlagzeug eingespielt hat.

Sänger Ryan Key meint: "'Take What You Want' fängt die unglaubliche Energie unserer Sessions mit Travis perfekt ein. Die Drums ziehen einen sofort in den Bann und die Melodien bleiben sofort im Kopf."



Die Tracklist liest sich so:

1. Better Days

2. Take What You Want

3. Love Letters Lost (feat. Matt Skiba of Alkaline Trio)

4. honestly i

5. You Broke Me Too (feat. Avril Lavigne)

6. City of Angels

7. Bedroom Posters

8. Skin Scraped

9. Barely Alive

10. Big Blue Eyes