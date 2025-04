Wolfweez Open Air Festival 2025: Tages-Billing

Die Veranstalter des Wolfweez Open Air Festivals verkünden nun die Tagesaufteilung für die kommende Ausgabe.

So ist am Freiatg, den 04.07.2025, mit diesen Bands zu rechnen:

SYDRA

MINDEAD

FROZEN CROWN

BORN FROM PAIN und

CLAWFINGER

und am Samstag, den 05.07.2025, mit dieser Aufteilung:

FULL STOP

KRYN

THE PROPHECY 23

DARK SKY

ALL FOR METAL

BLOODBOUND und

UNLEASH THE ARCHERS

Erlebt Metal in seiner ganzen Vielfalt und seid dabei, wenn das Wolfweez Open-Air

Festival 2025 erneut die Familie der etwas härteren musikalischen Gangart

zusammenbringt.

Tickets sind unter www.wolfweez-openair.de/tickets erhältlich.

