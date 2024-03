Weitere Neuigkeiten von MISTER MISERY

Über die vier bereits veröffentlichten Videos von MISTER MISERY haben wir euch ja schon informiert. Jetzt gibt es ein paar mehr Neuigkeiten, wie das schicke Cover und die Trackliste, des neuen dritten Albums, das mit "III" betitelt ist und am 2. August 2024 via AFM Records erscheint.



Außerdem hat die Band eine Headliner-Tour durch Europa angekündigt.



Trackliste von "MISTER MISERY III":



01. Root Of All Evil

02. Erzsébet (The Countess)

03. Eye Of The Storm

04. Hand Of Death

05. The Doomsday Clock

06. Crooked Man

07. Survival Of The Sickest

08. Until The End

09. Haters

10. Sinner Or Saint

11. Ripper

12. The Dark Legacy



THE DARK LEGACY TOUR 2024:



19.10.24 - (DE) BERLIN - Badehaus

20.10.24 - (DE) LEIPZIG - Hellraiser

22.10.24 - (CZ) PRAGUE - Storm Club

23.10.24 - (PL) KRAKOW - Hype Park

25.10.24 - (DE) OBERSTRAUBLING - Eventhall

26.10.24 - (DE) TÜBINGEN - Sudhaus

27.10.24 - (CH) AARBURG - Musigburg

29.10.24 - (DE) NEUNKIRCHEN - Reithalle

30.10.24 - (DE) FRANKFURT - Das Bett

31.10.24 - (NL) HAARLEM - Patronaat

01.11.24 - (DE) BOCHUM - Matrix

02.11.24 - (DE) HAMBURG - Bahnhof Pauli

