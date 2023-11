Weitere Neuigkeiten von LUTHARO

Am 15. März 2024 erscheint via Atomic Fire Records das neue Album "Chasing Euphoria" der Kanadier LUTHARO.



Die Truppe hat eine weitere digitale Single samt Video enthüllt. Der Clip zu 'Time To Rise' bietet einen Blick hinter die Kulissen und zeigt spannende Aufnahmen aus dem Proberaum der Band.



Auch die Trackliste von "Chasing Euphoria" liegt jetzt vor:



01. Gates Of Enchantment

02. Reaper's Call

03. Ruthless Bloodline

04. Time To Rise

05. Born To Ride

06. Bonded To The Blade

07. Chasing Euphoria

08. Creating A King

09. Strong Enough To Fall

10. Paradise Or Parasite

11. Freedom Of The Night



Time To Rise







https://www.youtube.com/watch?v=qRmAZiLedvA

