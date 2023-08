WITHIN TEMPTATION: neues, animiertes Video zu 'Bleed Out'

Am 20. Oktober 2023 erscheint das achten Studioalbum "Bleed Out" von WITHIN TEMPTATION. Zum Titeltrack hat die band jetzt ein neues, animiertes Musikvideo vereöffentlicht.



Sharon: "Der Titelsong des Albums befasst sich mit der Notlage der iranischen Frauen, die nach der Ermordung von Mahsa Amini im Iran für ihre Rechte kämpfen. Sharon erklärt: "Als Kind habe ich im Jemen gelebt. Meine Eltern haben in mehreren Ländern des Nahen Ostens gelebt, und ich habe sie oft besucht, wenn sie dort waren. Es ist eine andere Welt. Durch meine Zeit dort fühle ich mich mit diesem Teil der Welt verbunden. Ich war so unglaublich beeindruckt von der Tapferkeit der jungen Frauen dort, die ihre Schals verbrannten, obwohl sie wussten, dass sie ins Gefängnis oder Schlimmeres geworfen werden würden - es ist herzzerreißend."



Für das Musikvideo hat die Band mit ihrem langjährigen Freund und Videofilmer SetVexy und dem digitalen Designer RART zusammengearbeitet. SetVexy nahm die Live-Performance der Band auf und RART formte diese Performance zu einer KI-gesteuerten, animierten Storyline. Within Temptation sagen, dass KI ihnen hilft, ihre kreativen Ideen zu verwirklichen und dass sie dank dieser neuen Technik in der Lage sind, Animationen und Videos in einer Qualität zu erstellen, die zuvor unerschwinglich war.



Bleed Out







https://www.youtube.com/watch?v=dBilK-h3lRQ

Quelle: Alexandra Doerrie/Another Dimension Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: within temptation bleed out