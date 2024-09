WHILE SHE SLEEPS auf Tour mit MALEVOLENCE, THROWN und RESOLVE

Vier Mal Core gibt es im November in ganz Deutschland. WHILE SHE SLEEPS kommt auf Tour und hat zur Unterstützung gleich drei Bands mit dabei: MALEVOLENCE, THROWN und RESOLVE. Tickets sind über die offizielle Bandwebsite verfügbar.



07.11.2024: Oberhausen (DE), Turbinenhalle

08.11.2024: Leipzig (DE), Taubchental

09.11.2024: Berlin (DE), Huxleys

14.11.2024: Nürnberg (DE), Löwensaal

15.11.2024: Zürich (CH), X-TRA

16.11.2024: Wien (AT), Gasometer

18.11.2024: München (DE), Backstage Werk

19.11.2024: München (DE), Backstage Werk

21.11.2024: Stuttgart (DE), LKA-Longhorn

22.11.2024: Frankfurt (DE), Batschkapp

23.11.2024: Hannover (DE), Capitol

24.11.2024: Hamburg (DE), Große Freiheit 36

26.11.2024: Münster (DE), Skaters Palace

