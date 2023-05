WGT 2023: AUGER, THE ARCH und weitere Bands bestätigt

Für das Wave-Gotik-Treffen 2023 in Leipzig sind weitere Künstler bestätigt worden.



Diese sind:

DR. MARK BENECKE (D)

SKALMÖLD (IS)

DIE SELEKTION (D)

MOSAIC (D)

THE ARCH (B)

KAELTE (D)

DANCE MY DARLING (RUS)

NACHTWINDHEIM (D)

ADAM TRISTAR (NL/USA)

ZWISCHENLICHTEN (D)

AUGER (UK)

MORGENSTERN (D)

DONNER & DORIA (D)

Die Karten für die Veranstaltung sind über die Festivalhompage erhältlich.

Das 30. Wave-Gotik-Treffen 2023 findet vom 26. bis 29. Mai 2023 in Leipzig statt.