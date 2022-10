WARKINGS: Lyrik-Video zu 'To The King'

Das neue Studioalbum der WARKINGS, "Morgana", erscheint am 11. November 2022 über Napalm Records. Jetzt gibt es eine zweite Single daraus: 'To The King'.



To The King





https://www.youtube.com/watch?v=dGBgRrinv0U





Erlebt die WARKINGS live in Europa, im November und Dezember 2022,

mit POWERWOLF und DRAGONFORCE



02.10.22 DE – Geiselwind / Monster Festival



Wolfsnächte 2022 mit POWERWOLF und DRAGONFORCE

11.11.22 DE – Berlin / Velodrom

12.11.22 DE – München / Zenith

13.11.22 CZ – Prag / Tipsport Arena

14.11.22 PL – Katowice / MCK

16.11.22 HU – Budapest / Barba Negra

17.11.22 AT – Wien / Gasometer

18.11.22 DE – Stuttgart / Schleyerhalle

19.11.22 CH – Zürich / Samsung Hall

21.11.22 ES – Barcelona / Razzmatazz

22.11.22 ES – Madrid / Riviera

24.11.22 IT – Mailand / Alcatraz

25.11.22 DE – Frankfurt / Jahrhunderthalle

26.11.22 DE – Oberhausen / Rudolf-Weber-Arena

27.11.22 FR – Paris / Zenith

29.11.22 UK – London / Roundhouse*

01.12.22 NL – Amsterdam / Afas Live

02.12.22 DE – Hamburg / Sporthalle

03.12.22 DE – Saarbrücken / Saarlandhalle

04.12.22 BE – Antwerenp / Lotto Arena

*ohne Dragonforce