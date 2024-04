VORAATH: Neues Video

Heute wurde das Video von 'The Barrens' der US-amerikanischen Todesbleikapelle VORAATH veröffentlicht. Die Nummer ist von Album "Vol 1: The Hymn Of The Hunters", das am 17. Juni auf den Markt kommen soll.





