VOLA: Album, Video und Tourdaten

Am 1. November soll das neue Album "Friend Of A Phantom" der Band VOLA erscheinen. Der Videoclip der digitalen Single 'Break My Lying Tongue' ging soeben online. Außerdem ist die Gruppe live zu sehen:

22.06 - B-Dessel @ Graspop Festival10.11 - Berlin @ Columbia Theater14.11 - Wien @ Flex15.11 - München @ Backstage Halle16.11 - Zürich @ Komplex19.11 - Köln @ Kantine27.11 - LUX-Esch-Sur-Alzette @ Rockhal29.11 - Hamburg @ Markthalle