VICTORY auf Tour

POWERMETAL.de ist sehr stolz, die kommende Tour von VICTORY präsentieren zu dürfen!

Die Mannen um Herman Frank haben 2021 ihr zehntes Studioalbum "Gods Of Tomorrow" veröffentlicht und kehren nun auf die Bühnen zurück. VICTORY ist Gianno Pontillo am Gesang, Mike Pesin und Herman Frank an den Klampfen, Malte Burkert am Bass und Michael Stein am Schlagzeug und gemeinsam statten sie uns einen lautstarken, hart rockenden und schwermetallischen Besuch ab.

Als Support haben die Hannoveraner, die vor allem mit Hits wie 'Check's In The Mail', 'Don't Tell No Lies', 'Power Strikes The Earth' und 'Feel The Fire' sowie für ihre mitreißenden Live-Shows bekannt ist, die Musiker von EVEN FLOW, ATTRACTIVE CHAOS und eine noch nicht angekündigte Band mit auf ihren Reisen.

Im Detail sind das folgende Dates der "Circle Of Life"-Tour:

26.09.24 Dortmund - Musiktheater Piano (mit EVEN FLOW)

27.09.24 Bensheim - Musiktheater Rex (mit EVEN FLOW)

28.09.24 Trier – MJC (mit EVEN FLOW)

29.09.24 München - Backstage (mit EVEN FLOW)

02.10.24 Gera - Comma (mit ATTRACTIVE CHAOS)

04.10.24 CH-Biberist - P9 (mit ATTRACHTIVE CHAOS)

05.10.24 Würzburg - Keep It True Rising IV

06.10.24 Nürnberg - Hirsch (mit ATTRACTIVE CHAOS)