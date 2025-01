Tourupdate von BLOOD INCANTATION

Es gibt einige Änderungen für die kommende, Absolute Elsetour - Europe 2025, Tour von BLOOD INCANTATION. Die BAnd hat auf Facebook bekannt gegeben, dass die Show in Leipzig auf den 16.04.2025 verschoben wurde. Alle gekauften Tickets behalten aber ihre Gültigkeit. Außerdem ist der Auftritt in Helsinki in das Kulttuuritalo verlegt.

Mittlerweile ist die zweite Show in Utrecht, sowie München ausverkauft.

Für die restlichen Auftritte gibt es auf der Homepage der Band Tickets.

Hier gibt es die aktuellen Tourdaten:

16.04.2025 Leipzig, De - Anker

18.04.2025 Oslo, No - Inferno Metal Festival

19.04.2025 Gothenburg, SE - Pustervik

21.04.2025 Helsinki, FI - Kulttuuritalo

23.04.2025 Stockholm, SE - Debaser Strand Moving Fast

24.04.2025 Copenhagen, DK - Amager Bio Moving Fast

25.04.2025 Hamburg, DE - Gruenspan

26.04.2025 Berlin, DE - Columbia Theater Moving Fast

27.04.2025 Warschau, PL - Niebo Moving Fast

28.04.2025 Krakow, PL - Kwadrat

29.04.2025 Prag, CZ - Palac Akropolis

01.05.2025 Köln, DE - Gloria

02.05.2025 Antwerp, BE - Trix

03.05.2025 London, UK - Incineration Festival

04.05.2025 Utrecht, NL - Tivoli Vredenburg

05.05.2025 Utrecht, NL - Tivoli Vredenburg

06.05.2025 Lille, FR - Aeronef

07.05.2025 Paris, FR - Machine De Moulin Rouge

08.05.2025 Zürich, CH - Dynamo

09.05.2025 Milano, IT - Santeria-Toscana

10.05.2025 München, DE - Feierwerk

11.05.2025 Vienna, AT - Szene