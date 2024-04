TZOMPANTLI: Details zum neuen Album

Die in Südkalifornien beheimatete Death-Doom-Metal-Band TZOMPANTLI hat nun Details zum zweiten Album veröffentlicht. Es trägt den Namen "Beating The Drums Of Ancestral Force" und wird am 17.05.2024 via 20 Buck Spin erscheinen.



Neben der Tracklist gibt es auch schon den neuen Song 'Tlayohualli'.



Die Tracklist liest sich so:

1. Tetzahuitl

2. Tlayohualli

3. Tlaloc Icuic

4. Chichimecatl

5. Tetzaviztli

6. Otlica Mictlan

7. Icnocuicatl



Das Album kann bereits vorbestellt werden.







Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: tzompantli neues album beating the drums of ancestral force tlayohualli 20 buck spin records