TV-Tipp: THE CURE-Doku und Konzert bei Arte

An diesem Freitag, dem 17. Januar zeigt Arte ab 2140 Uhr die Dokumentation "Disintegration - Ein Album. Eine Band. Eine Generation." (D 2024) über THE CURE. Bis zum 19. März kann der Beitrag auch online beim Sender angeschaut werden.



Danach steht ab 2235 Uhr der Konzertfilm "THE CURE: Anniversary 1978-2018 - Live In Hyde Park London" auf dem Programm. Mit der gleichen Frist steht auch er auf der Website von Arte bereit.

Quelle: https://www.arte.tv/de