TUSKA FESTIVAL mit weiterer Bandwelle

Jetzt geht es Schlag auf Schlag, denn heute haben die Veranstalter des finnischen Tuska-Festivals die nächste Bandwelle bekanntgegeben.

Neu mit dabei sind:

STRATOVARIUS, HEALTH, LORD OF THE LOST, ELVENKING, EIV OR, DEVOURMENT, ST. AURORA, ASSEMBLE THE CHARIOTS, I AM YOUR GOD, SWANSONG, KRYPTA, SADISTIC DRIVE, PRESTIGE, PUTRO IN BLACK, SICK URGE und SOME RUNNER.

Weitere Bands werden im Frühjahr bekanntgegeben.

Tickets gibt es hier. Das Festival findet vom 28. - 30. Juni in Helsinki statt.