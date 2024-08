TONY IOMMI: Neuauflagen der Aufnahmen mit Glenn Hughes

Die Beziehung von BLACK SABBATH-Legende Tony Iommi und Bassist und Sangesheld Glenn Hughes (unter anderem DEEP PURPLE) reicht bis weit in die Achtziger zurück, als aus einer geplanten Kooperation abseits des schwarzen Sabbats auf Grund des Drucks der Plattenfirma das BLACK SABBATH-Album "Seventh Star" erwuchs. Doch auch als die Zusammenarbeit im Rahmen von Iommis Hauptband endete, blieben die beiden legendären Musiker einander verbunden und nahmen Mitte der Neunziger zwei weitere Veröffentlichungen auf, die nun eine umfassenden Neuauflage erhalten. Die Rede ist von "The 1996 Dep Sessions" und "Fused", die ihr ab 4. Oktober 2024 erstmals als Vinyl, CD-Digisleeve und digital erstehen könnt.

Hier die Trackliste beider Veröffentlichungen:

The 1996 Dep Sessions

Gone

From Another World

Don’t You Tell Me

Don’t Drag The River

Fine

Time Is The Healer

I’m Not The Same Man

It Falls Through Me

Fused

Dopamine

Wasted Again

Saviour Of The Real

Resolution Song

Grace

Deep Inside A Shell

What You’re Living For

Face Your Fear

The Spell

I Go Insane

Slip Away (Bonus Track)

Let It Down Easy (Bonus Track)

The Innocence (Bonus Track)

Quelle: NetInfect Redakteur: Tobias Dahs Tags: tony iommi glenn hughes black sabbath fused the 1996 dep sessions