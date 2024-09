THUNDERMOTHER ist ganz nah

Am 7. Februar 2025 erscheint via AFM Records das Album "Dirty & Divine" von THUNDERMOTHER. Mit 'So Close' gibt es heute eine erste Auskopplung.

"Dirty & Divine" Trackliste:



01-So Close

02-Can't Put Out The Fire

03-Speaking Of The Devil

04-Feeling Alright

05-Take The Power

06-I Left My License In The Future

07-Dead Or Alive

08-Can You Feel It

09-Bright Eyes

10-American Adrenaline



So Close







https://www.youtube.com/watch?v=DP7C2IQUsH4

Hier schon einmal ein paar Tourdaten für Deutschland von "Thundermother Live" 2025:



07.02.2025 DE Hamburg, Große Freiheit 36

08.02.2025 DE Köln, Essigfabrik

18.02.2025 DE Saarbrücken, Garage

19.02.2025 DE Stuttgart, Im Wizemann

22.02.2025 DE Memmingen, Kaminwerk, Kulturzentrum Memmingen e.V.

23.02.2025 DE Nürnberg, Hirsch

21.03.2025 DE Leipzig, Hellraiser

22.03.2025 DE Berlin, Festsaal Kreuzberg

29.03.2025 DE München, Backstage

01.04.2025 DE Aschaffenburg, Colos-Saal

02.04.2025 DE Bochum, Zeche

04.04.2025 DE Obertraubling, Airport-Eventhall

05.04.2025 DE Hannover, Capitol