THE WARNING leidet unter Burnout...

'Burnout' - so lautet zumindest der Titel der neuesten Auskopplung des neuen THE WARNING-Albums "Keep Me Fed", das am 28. Juni 2024 via LAVA/Republic Records erscheint.



Burnout







https://www.youtube.com/watch?v=HfLRHEuvOT4

Quelle: Head Of Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: the warning keep me fed burnout