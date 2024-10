Die griechische Thrash-Metal-Formation THE USURPER veröffentlichten am 25.10.2024 ihr Album "I Am Hell". Ab heute könnt ihr euch das Album in voller Länge auf YouTube anhören. Messerscharfe Riffs, Tempo und Aggresivität gebündelt in einer Thrash-Granate!

Den Link zum Video findet ihr hier:

Quelle: Bandcamp-Page / Band Redakteur: Kevin Kleine