THE MODERN AGE SLAVERY mit neuem Video

Aus ihrem aktuellen Album "1901 - The First Mother", das am 5. Mai über Fireflash Records veröffentlicht wurde, veröffentlich die Band eine weitere Single: 'The Hip'.



Das Video ist eine Mischung aus Live-Aufnahmen von diesjährigen Shows 2023, die die Band zur Promotion des neuen Albums veranstaltete, und von ihrem Auftritt beim "Hills Of Rock Festival" in Bulgarien im Jahr 2022.



The Hip







https://www.youtube.com/watch?v=kvXVpUtfbyg

