THE MAN-EATING TREE verlesen die Nachtverse

Ein Lebenszeichen der finnischen Alternative-Metal-Band THE MAN EATING TREE! 10 Jahre nach dem letzten Album "In The Absence Of Light" erscheint am 11.04.2025 das neue Album "Night Verses" via Noble Demon. Mit 'Seer' gibt es bereits den ersten Vorgeschmack mitsamt visuellen Backenfutter.

Gründungsmitgleid Janne Markus zu 'Seer': "In dem Song geht es um den endlosen Kampf mit den eigenen Ängsten. Seher, die in uns allen leben. Ein Seher, der seine Stärke aus der vorherrschenden Negativität bezieht."

Die Band weiter: "Wir können es kaum abwarten, den ersten Song endlich mit euch allen teilen zu können, bald dann auch das ganze Album! 'Seer' ist ein direkter, schwerer und fast schon wütender Song der für den Neuanfang steht, genau wie für die ganze Band!"

Lediglich Gitarrist Janne Markus ist heuer übrig geblieben, wobei speziell die Neubesetzung des Gesangs aufhorchen lassen dürfte: Ex-GHOST BRIGADE-Sänger Manne Ikonen ist wieder zurück.

Seer