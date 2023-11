THE GEMS: Sind wir nicht alle ein bisschen P.S.Y.C.H.O?

Vom Debütalbum "Phoenix", das am 26. Januar 2024 via Napalm Records erscheint, veröffentlicht das schwewdische Trio THE GEMS heute den Track 'P.S.Y.C.H.O'.



Was sagt THE GEMS zu diesem Track?



"P.S.Y.C.H.O ist ein schneller und lustiger Partytrack mit einem Refrain, der dich komplett in den Wahnsinn treiben wird. Wir alle sind mit Sicherheit schon auf einige Energie-Vamps getroffen - warum also nicht den Moment nutzen, um auf sie anzustoßen? Welche andere Band beginnt einen Song mit verrückten und mit Soundeffekten vollgepackten Schlagzeugfills? WIR TUN ES! Vielleicht sind wir ja selbst die Psychos?! Schaut euch das Musikvideo an, und bildet euch selbst eine Meinung…"



P.S.Y.C.H.O







https://www.youtube.com/watch?v=Gbt-HG67NGM

