THE DARKNESS - die

Das will THE DARKNESS mit ihrem neuesten Output 'Rock And Roll Party Cowboy' beweisen. Es ist der Eröffnungstrack des kommenden Albums "Dreams On Toast", das am 28. März 2025 über Cooking Vinyl erscheint.



Frontmann Justin Hawkins sagt über die Single:

"Die Leute kennen mich als coolen Astronauten- und Piratenfilmstar, und das ist natürlich zutreffend. Was sie aber vielleicht übersehen haben, ist, dass ich auch cool wie ein ROCK AND ROLL PARTY COWBOY bin ... und das ist noch mal gute 15 Prozent cooler!!! Ich denke, das erkennt man schon beim ersten Hören."



Rock And Roll Party Cowboy







https://www.youtube.com/watch?v=ACzJLhUarac

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: the darkness dreams on toast rock and roll party cowboy