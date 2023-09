THE BLACK MIRRORS: Tour!

Möchtet ihr eine wahrlich großartige, energiegeladene Liveshow sehen? Dann geht zu THE BLACK MIRRORS.

Die Band um Frontdame Marcella di Troia wird dann auch endlich die Songs vom letzten Jahr erschienenen zweiten Album "Tomorrow Will Be With Us" vorstellen. Hier die Dates:



Do, 26. Oktober, Köln, Helios 37

Do, 02. November, München, Backstage Werk

Fr, 03. November, Weinheim, Café Central

Do, 16. November, Münster, Sputnik-Halle

Fr, 17. November, Hamburg, Hafenklang

Sa, 18. November, Berlin, Urban Spree