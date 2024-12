THE 3RD AND THE MORTAL und Kari Rueslåtten wieder vereint

Die norwegische Band THE 3RD AND THE MORTAL und Sängerin Kari Rueslåtten machen wieder gemeinsame Sache. Wenn auch vorerst nur in livehaftiger Form.

Auf der bandeigenen Facebook-Seite heißt es dazu: "Zur Feier des 30-jährigen Jubiläums der beiden Alben, die wir 1994 mit Kari Rueslåtten veröffentlicht haben, "Tears Laid In Earth" und "Sorrow", planen wir einige gemeinsame Konzerte in den Jahren 2025 und 2026 mit Songs aus diesen Alben. Wir hatten eine großartige Zeit, nach all den Jahren wieder mit Kari zu proben, und wir freuen uns sehr darauf, Fans und Freunde zu treffen!"