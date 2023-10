THERION und der Herrscher von Tamag

Vom kommenden Album "Leviathan III", das am 15. Dezember 2023 über Napalm Records erscheint, gibt es nach 'Twilight Of The Gods' eine weitere Auskopplung: 'Ruler Of Tamag'.



Auch die Trackliste haben wir für euch:



"Leviathan III" Trackliste:



01-Ninkigal

02-Ruler Of Tamag

03-An Unsung Lament

04-Maleficium

05-Ayahuasca

06-Baccanale

07-Midsommarblot

08-What Was Lost Shall Be Lost No More

09-Duende

10-Nummo

11-Twilight Of The Gods



Ruler Of Tamag







https://www.youtube.com/watch?v=qAqXYtc0BzE

