TERRA ATLANTICA kündigt neues Album an

Am 26. September 2025 erscheint via Scarlet Records "Oceans", das neue Album von TERRA ATLANTICA. Mit ihrem neuen Album nimmt die deutsche Band ihre Hörer mit auf eine Reise über die sieben Weltmeere, eine musikalische Expedition in unbekannte Welten voller Geheimnisse, alter Legenden und neuer Horizonte.



Gemischt und gemastert von Eike Freese in den Chameleon Studios (GAMMA RAY, WARKINGS, INDUCTION), und wunderschön illustriert von Dušan Marković (DRAGONY, JAG PANZER, MYSTIC PROPHECY), wird "Oceans" in vereschiedenen Formaten erhältlich sein:

- jewel case CD

- vinyl LP: 350 transparent blue; 150 gold (mailorder exclusive)

- digital



"Oceans" Trackliste:



01-Ocean Fever

02-Back To The Sea

03-Hoist The Sail

04-Caribbean Shores

05-Turn Of The Tide

06-Through The Water And The Waves, featuring Piet Sielck (IRON SAVIOR)

07-Where My Brothers Await

08-Land Of Submarines

09-Raven In The Dark

10-To The Realm Of Gods

11-Oceans Of Eternity

Quelle: Angelo/Scarlet Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: terra atlantica oceans