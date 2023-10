TARJA: Termine für die

Auch in diesem Jahr wird die finnische Musikerin TARJA einige Weihnachtskonzerte geben. In diesem Jahr führt sie ihre "Dark Christmas Tour" in drei Städte in Deutschland.



Dies sind die Daten:

03.12.23 Sofia - NDK

04.12.23 Bukarest - Arenele Romane

05.12.23 Cluj-Napoca - Form Space

07.12.23 Berlin - Passionskirche Berlin

08.12.23 Bochum - Christuskirche Bochum

10.12.23 Kerimäki - Kerimäen Puukirkko

11.12.23 Salo - Uskelan Kirkko

13.12.23 Kouvola - Kuusankosken Kirkko

14.12.23 Tampere - Tuomiokirkko

17.12.23 Dresden - Alter Schlachthof

19.12.23 Olomouc - Flora

20.12.23 Brno - Sono Centrum

21.12.23 Ostrava - Gong



Alle weiteren Infos sowie die Tickets gibt es auf der Homepage der Musikerin.

