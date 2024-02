SWEDEN ROCK 2024: Tageseinteilung und weitere Neuigkeiten

Nahezu täglich hauen die Macher des SWEDEN ROCK Festivals Neuigkeiten raus. Wir geben hier ein kurze Zusammenfassung der letzten News.

Tageseinteilung:

Auch wenn die detaillierte Running Order noch nicht steht, könnt Ihr Euch zumindest schon mal einen Überblick verschaffen, wer an welchem Tag in Sölvesborg auf der Bühne steht.

Bands auf der NEMIS-Bühne:

Auch in diesem Jahr haben schwedische, eher noch unbekannte Bands die Möglichkeit, sich auf dem SWEDEN ROCK zu präsentieren. Auf der NEMIS-Bühne (New Music In Sweden) spielen am 6. Juni folgende Bands:

CHAINSAW HOLIDAY, EBBA BERGKVIST & THE FLAT TIRE BAND, HELLGROOVE, NAZGHOR, REXORIA, SVARTA SANNINGAR, THE DRIPPERS, WE ARE TO BLAM.

SWEDEN ROCK App:

In diesem Jahr habt Ihr wieder die Möglichkeit, die SWEDEN ROCK-App zu nutzen. Diese wurde mittlerweile aktualisiert. Schaut mal in den Google Play Store oder Apple Store rein.

Das Sweden Rock Festival findet von 5. - 8. Juni im schwedischen Ort Sölvesborg statt. Details dazu findet Ihr auf der Webseite des Veranstalters. Tickets bekommt Ihr bei Ticketmaster.

Photo Credit: Andre Schnittker