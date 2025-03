SWALLOW THE SUN mit Melancholie

Die finnischen Doom-Metaller SWALLOW THE SUN melden sich mit einer neuen Version ihrer Fan-Hymne zurück und präsentieren eine Growl-freie Version von 'MelancHoly (Holy Edit)' aus ihrem Album "Shining (Dark Deluxe)".



Zudem ist die Band wie folgt auf Tour zu sehen:



14.4.2025 (BE) Antwerpen - Zappa

15.4.2025 (DE) Köln - Gebäude 9

16.4.2025 (DE) Berlin - Cassiopeia

17.4.2025 (PL) Poznan – 2PROGI

18.4.2025 (CZ) Prag - Futurum

19.4.2025 (SK) Bratislava - Randal

20.4.2025 (HU) Budapest - Barba Negra

22.4.2025 (AT) Wien - B72

23.4.2025 (DE) München - Backstage Halle

24.4.2025 (CH) Aarau - Kiff

25.4.2025 (IT) Mailand - Legend

26.4.2025 (FR) Marseille - Le Molotov

27.4.2025 (ES) Barcelona - Razzmatazz 2

29.4.2025 (ES) Madrid - Copernico

30.4.2025 (FR) Toulouse - Le Rex

01.5.2025 (FR) Nantes - Le Ferrailleur

02.5.2025 (FR) Paris - Backstage Btm

04.5.2025 (NL) Tilburg - 013 Next

05.5.2025 (NL) Amsterdam - Melkweg

06.5.2025 (DE) Hamburg - Logo

MelancHoly (Holy Edit)

https://www.youtube.com/watch?v=6_RWVSQXzs4