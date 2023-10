SUBWAY TO SALLY: wenn die Nächte wieder eisig werden...

SUBWAY TO SALLY veröffentlicht eine neue Single 'Eisheilige Nacht' und das offizielles Video dazu.



Die legendäre Konzertreihe "Eisheilige Nacht" startet am 14. Dezember in Pratteln! SUBWAY TO SALLY hat heute die brandneue Single 'Eisheilige Nacht' veröffentlicht, um damit die Vorfreude auf ihre legendäre Konzertreihe anzuheizen, mit der sie und ihre Fans seit 2009 das Jahr beschließen.



Eisheilige Nacht







https://www.youtube.com/watch?v=oJbhTuOsZ1s



SUBWAY TO SALLY "Eisheilige Nacht 2023":



14.12.23 CH – Pratteln / Z7

15.12.23 DE – Stuttgart / Im Wizemann

16.12.23 DE – Gießen / Hessenhallen

22.12.23 DE – Dortmund / Plwm

23.12.23 DE – Dresden / Alter Schlachthof

26.12.23 DE – Braunschweig / Millenium Event Center

27.12.23 DE – Würzburg / Posthalle

28.12.23 DE – Bielefeld / Lokschuppen

29.12.23 DE – Bremen / Pier 2

30.12.23 DE – Potsdam / Waschhaus

