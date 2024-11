STATUS QUO veröffentlicht

Mit "Driving To Glory" gibt es zwar kein neues Album einer der ältesten und noch aktiven Rockbands, jedoch aber eine Zusammenstellung rarer Tracks aus den späten 90ern und 2000ern, darunter Non-Album-Singles oder Exklusivtracks bestimmter Spezialversionen. In jener Zeit brachte die Band unter anderem Alben wie "Under The Influence", "Famous In The Last Century", "Heavy Traffic" oder "The Party Ain't Over Yet" hervor, wovon es auch einige Tracks in alternativen Versionen auf diese Compilation geschafft haben. "Driving To Glory" kann ab sofort vorbestellt werden und erscheint am 29. November über Cherry Red Records als CD und Picture LP.

Hier die Tracklist:

1. Driving To Glory

2. Analyse Time

3. Fighting With The Pack

4. Obstruction Day

5. Famous In The Last Century (Full Version)

6. You Let Me Down

7. Money Don't Matter

8. The Madness

9. Don't Bring Me Down

10. You'll Come 'Round

11. Thinking Of You

12. Lucinda

13. Whatever You Want (New Version)

14. Don't Waste My Time ('98 Version)

