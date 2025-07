STARGAZER mit neuem Album

Mit Ihrem gleichnamigen Debüt "Stargazer" (2009) hat die Truppe aus Trondheim für Furore gesorgt und so manches Szeneurgestein überraschen können. Einige Jahre und Alben später holen die Jungs um Frontmann Tore André Helgemo zum nächsten Hard Rock / Melodic Metal-Schlag aus und haben für den 12.09.2025 ihren neuen Langspieler "Stone Cold Creature" angekündigt. Um die Wartezeit etwas angenehmer zu gestalten hat die Band bereits den Song 'Looking For A Star' veröffentlicht.





"Stone Cold Creature" Traackliste:





01-Make A Deal With The Devi

02-Looking For A Star

03-New Hope

04-Burning Up Inside

05-Stone Cold Creature

06-No Escape

07-Winter Is Coming

08-Writings On The Wall

09-The King’s Return

10-Ice Walker

11-Screams Break The Silence

12-I Need You Now (More Than Ever)

13-What Are You Waiting For

14-Riding Through The Night

