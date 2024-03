SLASH und der Blues

Am 17. Mai soll das neue Soloalbum "Orgy Of The Damned" des GUNS-N'-ROSES-Klampfers SLASH auf den Markt kommen, ein Coveralbum mit Bluestücken. Seit kurzem gibt es ein Video zu 'Killing Floor', im Original von HOWLIN' WOLF, bei dem SLASH von Brian Johnson (AC/DC) und Steven Tyler (AEROSMITH) begleitet wird.





