SIMONE SIMONS mit neuem Video

Am 23. August 2024 erscheint via Nuclear Blast das Debüt-Solo-Album "Vermillion" von SIMONE SIMONS. Auch die Musik der Single 'In Love We Rust' wurde wieder von Arjen Lucassen geschrieben, der auch Gitarre und Keyboard bedient. Der Text stammt von Simone Simons und Lori Linstruth, an den Drums ist Koen Herfst zu hören und Rob van der Loo ist der Bassmann



SIMONE SIMONS & ARJEN LUCASSEN kommentieren:

"Das Video wurde in nur einer Einstellung gefilmt, um es so pur und unverfälscht wie möglich zu halten. Wir haben uns dafür entschieden, es in schwarz-weiß zu halten, um nicht vom Song oder der Performance abzulenken. 'In Love We Rust' ist ganz anders als unsere erste Single 'Aeterna', was zeigt, wie vielfältig dieses Album ist. Dies ist einer unserer Lieblingssongs. Wir hoffen, ihr liebt ihn genauso wie wir."



In Love We Rust







https://www.youtube.com/watch?v=45SP4O2PcJs

