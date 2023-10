SILENT ANGEL weint

Am 24. November 2023 erscheint via Rockshots Records das Debüt-Album "Unyielding, Unrelenting" von SILENT ANGEL. Neben einer weiteren Auskopplung - 'Tears Of Celestine' - haben wir auch die Trackliste für euch.



"Unyielding, Unrelenting" Tracklistine:​



01. Unyielding Spirit

02. Against The Tides

03. A Destiny In Shadows

04. Through Selene's Eyes

05. Aurora's Dream

06. Descent Into Infinity

07. When Dusk Meets Dawn

08. Angel Rising

09. Tears Of Celestine

10. Twilight Of The Black Rose



Tears Of Celestine







https://www.youtube.com/watch?v=tR1dHlNnnPU

